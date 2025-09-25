بلان وخيسوس.. قمة «جِنان»

ستشل حركة السير في مدينة (جدة) الملقبة بـ«العروس» اليوم (الجمعة) بالكامل وستتجه الجماهير الاتحادية والنصراوية إلى مدرجات ملعب الإنماء لمتابعة ومؤازرة فريقيهما خلال قمة الجولة الرابعة ضمن كلاسيكو دوري روشن السعودي.قمة ثقيلة فنياً يقودها الفرنسي بلان المدير الفني للاتحاد، وفي المقابل البرتغالي جيسوس مدرب النصر سيكونان في الموعد منهيان تحضيراتهما الفنية للقمة المرتقبة التي ستتابع من كافة العالم الكروي.بلان وجيسوس انتصرا في الجولات الثلاث بالدوري، وهم متصدرون بالنقاط نفسها فارقاً النصر بالأهداف عن العميد، فيطمح المدربان لأجل التحقيق وخطف العلامة الكاملة والوصول للنقطة 12 لأجل اعتلاء سلم ترتيب الدوري بكل جدارة واستحقاق.ست مواجهات جمعت المدربين أوروبياً ومحلياً، فالمواجهة الأولى بين لوران وجورجي بقميص النصر كانت في كأس السوبر السعودي الماضية انتهت بفوز الأصفر بهدفين مقابل هدف.سبق أن التقى المدربان في خمسة لقاءات سابقة من خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا، بلان كان يشرف على باريس سان جيرمان، وجيسوس تولى زمام أمور نادي بنفيكا البرتغالي، وتقاسما عدد الانتصارات ثلاثة لكل واحد منهما.والتقيا محلياً عندما كان جيسوس مدرباً للهلال، في ثلاث مواجهات كسب كل واحد منهما مباراة، وانتصر بلان في دور الربع نهائي من كأس الملك وأخرج جيسوس من البطولة.وتاريخيًا التقى الفريقان في 74 لقاء، نجح العميد في الفوز بـ35 مواجهة بينهما، بينما حقق النصر 21 فوزا، واتسم التعادل بين الناديين في 19 مواجهة، زار النمور شباك النصر بـ152، بينما أصفر العاصمة هز شباك العميد بـ 124 هدفاً.ففي عام 1996 كان أكبر فوز للعميد بنتيجة 6-0، فيما يعد أكبر فوز نصراوي عام 2015 بنتيجة 5-0.ومن خلال السنوات الماضية التقى الأصفران في 17 لقاء بينهما، انتصر العميد في تسعة، وأصفر العاصمة كسب 4، فيما حضر التعادل لحساب أربعة لقاءات جمعتهما، سجل النمور 32 هدفاً، والنصر 24.ومن خلال لقاءين الموسم الماضي الذي حقق فيه الاتحاد لقب الدوري نجحت كتيبة النمور بالفوز ذهاباً 2-1، وإياباً 3-2، أما على صعيد كأس السوبر السعودي ببداية الموسم نجحت كتيبة المدرب البرتغالي جيسوس بالفوز بهدفين مقابل هدف.أكبر نتائج الفريقين :1- في عام 1996 فوز الاتحاد 6-0.2- في عام 2015 فاز النصر 5-0.