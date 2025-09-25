بالـ3.. ريمونتادا الهلال تُحبط مفاجأة الأخدود

قلب فريق الهلال تأخره بهدف من أمام ضيفه الأخدود لفوز بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد المملكة أرينا بالرياض ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.أحرز أهداف الهلال الثلاثة كل من: ماركوس ليوناردو (هدفين 45، 79)، ثيو هيرنانديز (د: 45+4)، فيما جاء هدف الأخدود الوحيد عن طريق خالد ناري (د: 14).شهد اللقاء بداية قوية لفريق الهلال الذي سيطر على الكرة فيما اعتمد الأخدود على الهجمات المرتدة وتمكن من أول محاولة من هز شباك الهلال بعد أن لعب غوخان غول كرة عالية سددها خالد ناري مباشرةً في المرمى كهدف أول للأخدود (د: 14)، حاول الهلال العودة سريعاً ولكن تسديدة ناصر الدوسري مرت من فوق العارضة، وكذلك كرة روبن نيفيز التي سددها من كرة ثابتة، إلى أن تمكن ليوناردو من إدراك التعادل بعد عرضية عالية من حمد اليامي ليلعبها سافيتش برأسه تصدى لها الحارس صامويل ليما ولكنها ذهبت لليوناردو الذي أودعها برأسه في المرمى الخالي كهدف هلالي (د: 45)، ومن مجهود فردي أكثر من رائع انطلق ثيو هيرنانديز بالكرة إلى أن وصل لحدود منطقة الجزاء ليسددها أرضية قوية ترتطم في القائم وتسكن الشباك كهدف ثانٍ للهلال (: 45+4)، وفي الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه الهجومي وتمكن مدافع كوليبالي من إحراز هدف ولكن راية التسلل كانت حاضرة، وهدف آخر لليوناردو وتم الغاءه بداعي التسلل أيضاً، ومن ركلة زاوية نفذها نيفيز طار لها سافيتش وحولها برأسه ليصدها الحارس صامويل ويكملها ليوناردو في المرمى كهدف شخصي ثانٍ له والثالث للهلال (د: 79)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الهلال انتصاره الثاني ويصل للنقطة الـ8، ويلاقي في الجولة القادمة مضيفه الاتفاق، فيما تلقى الاخدود الخسارة الرابعة ليبقى بدون نقاط وفي المركز الـ18 والأخير، وسيواجه ضيفه الحزم في الجولة المقبلة.