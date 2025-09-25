الاتحاد والنصر «نهائي مبكر» في كأس الملك

أوقعت قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2025 - 2026، التي سحبت في العاصمة السعودية (الرياض)، فريق الاتحاد (حامل اللقب) أمام نظيره النصر في نهائي مبكر للمسابقة، وأسفرت القرعة عن 8 مواجهات، إذ يلتقي الخلود مع النجمة، والباطن مع الأهلي، ويواجه القادسية نظيره الحزم، والخليج مع التعاون، والفتح يلتقي الرياض، والأخدود يقابل الهلال، والشباب مع الزلفي.ومن المقرر أن تلعب مباريات ثمن نهائي كأس الملك من مباراة واحدة بخروج المغلوب خلال الفترة من (27 - 28) أكتوبر القادم.وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد وبناءً على المقترح المقدم من لجنة المسابقات، تعديل الفقرة 5 من المادة 10 من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ تقام مباريات دور الـ32 من المسابقة على أرض الفريق صاحب المستوى الثاني بصورة مباشرة، وذلك اعتبارا من الموسم الرياضي القادم 2025-2026.ويضم المستوى الأول في القرعة أعلى 16 ناديا حسب تصنيف دوري روشن السعودي للمحترفين قبل بدايته في نفس الموسم الذي تقام فيه مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يضم المستوى الثاني بقية الأندية المشاركة، وهي الناديان الأقل تصنيفا من دوري روشن السعودي للمحترفين، إضافة إلى 14 ناديا حسب تصنيف دوري يلو لأندية الدرجة الأولى قبل بدايته في نفس الموسم الذي تقام فيه مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.فيما ستستمر باقي الأدوار في كأس خادم الحرمين الشريفين بنظامها السابق اعتبارا من دور الـ16 وفق قرعة مفتوحة لجميع الأندية في تحديد المواجهات وصاحب الأرض.