الخلود يصعق الشباب ويخطف 3 نقاط مهمة

واصل فريق الخلود صحوته في دوري المحترفين وحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد تفوقه على مضيفه فريق الشباب بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اس اتش جي ارينا بنادي الشباب بالرياض ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.أحرز هدفي الخلود راميرو إنريكي (د: 48)، عبدالعزيز العليوة (د: 90)، فيما جاء هدف الشباب عن طريق يانيك كاراسكو من ركلة جزاء (د: 61).شهد اللقاء بداية قوية للشباب وسدد جوش براونهيل كرة قوية أمسكها حارس الخلود خوان كوزاني، ومن ثم سدد أوناي هيرنانديز كرة أرضية أمسكها كوزاني على دفعتين، ورد الخلود بهجمة منظمة لتصل لماوليدا الذي سدد كرة أرضية ولكن الحارس مارسيلو غروهي تصدى لها، وتمكن الخلود من هز شباك الشباب بعد هجمة مرتدة انطلق بها هتان باهبري ولعبها أرضية داخل منطقة الجزاء ليغمزها راميرو انريكي داخل المرمى كهدف أول للخلود (د: 48)، واحتسب الحكم محمد الهويش ركلة جزاء للشباب بعد عرقلة الحارس لقائد الشباب كاراسكو الذي تقدم بنفسه وسددها بنجاح كهدف أول وتعادل للشباب (د: 61)، ومن ثم تحصل الخلود على ركلة جزاء تقدم لها ميزياني ماوليدا ولكن الحارس غروهي تمكن من التصدي لها بنجاح، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء تمكن عبدالعزيز العليوة من إحراز الهدف الثاني للخلود بعد تسديدة رائعة لتسكن شباك الشباب (د: 90)، وينتهي اللقاء بفوز الخلود بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الخلود فوزه الثاني على التوالي ليصل للنقطة السادسة، وسيواجه في الجولة القادمة ضيفه النجمة، فيما تلقى الشباب الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 4 نقاط وسيحل ضيفاً على نظيره الأهلي في الجولة القادمة.