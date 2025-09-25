الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس طرد الكيان الإسرائيلي من بطولاته

يتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نحو التصويت على قرار يقضي بتعليق عضوية الكيان الإسرائيلي، على خلفية الحرب في غزة. ومن المتوقع أن تدعم أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية ليويفا، التي تتكون من 20 عضوا، أي تصويت لصالح تعليق مشاركة الفرق الإسرائيلية في المباريات الدولية. وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوعين من استئناف منتخب الكيان الإسرائيلي مبارياته في مجموعته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.ومن غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيدعم استبعاد إسرائيل نظرا للعلاقات الوثيقة بين رئيسه جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وينظر إلى دعم إدارة ترمب لتأمين كأس العالم، ومنح التأشيرات للاعبين والمسؤولين وربما مئات الآلاف من المشجعين الزائرين، باعتباره مفتاحا لقيام فيفا بتقديم بطولة ناجحة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام القادم.ومن المقرر أن يجتمع المجلس الحاكم لفيفا في مدينة زيوريخ السويسرية الأسبوع القادم، إذ يضم المجلس المؤلف من 37 عضوا، 8 أعضاء من يويفا.وتزايدت الدعوات لاستبعاد إسرائيل من مسابقات كرة القدم وغيرها من الرياضات في الأسابيع الأخيرة وسط احتجاجات على الخسائر الإنسانية الناجمة عن حملتها العسكرية في غزة.وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنه يجب منع إسرائيل من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية، تماما كما حدث مع روسيا، التي تم استبعادها بعد غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022.وأعرب يويفا ورئيسه السلوفيني ألكسندر سيفرين عن موقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل الشهر الماضي عندما وُضعت لافتات كتب عليها «أوقفوا قتل الأطفال. أوقفوا قتل المدنيين» على أرض الملعب خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي ببطولة كأس السوبر الأوروبي بمدينة أوديني الإيطالية.