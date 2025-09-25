بارافيتا في مجلس شركة النصر.. استثمار في التقنية والمعرفة العالمية..

يُعد لويس بارافيتا من أبرز الأسماء الأوروبية التي جمعت بين شغف كرة القدم وخبرة التقنية الرقمية. قاد مسيرته عبر وكالة 7egend التي تحولت إلى منصة تسويق رياضي عالمي، ثم أسس FootLab المختبر الرقمي المتخصص في تحليل الأداء الكروي عبر البيانات والتطبيقات الذكية. هذه التجارب جعلت منه أحد الوجوه الرائدة في تحويل الرياضة إلى صناعة قائمة على الأرقام والتحليلات.اليوم، ومع دخوله مجلس إدارة شركة نادي النصر ممثلًا عن صندوق الاستثمارات العامة، تتسع دائرة تأثيره لتشمل ناديًا سعوديًا يخطو بخطوات واثقة نحو العالمية. بارافيتا يحمل معه خبرة التحول الرقمي ليضع النصر في موقع متقدم على مستوى إدارة الأداء الفني، توسيع العلامة التجارية الرقمية، وتطوير تجربة الجماهير. وجوده يفتح الطريق أمام شراكات تقنية واستثمارية جديدة، ويعزز قدرة النادي على ابتكار مصادر دخل تتماشى مع تطلعات رؤية 2030.النصر يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة وحضورًا عالميًا متناميًا، ومع رؤية بارافيتا وخبرة صندوق الاستثمارات العامة، يصبح النادي مهيأ لمرحلة جديدة تدمج بين القوة الرياضية والابتكار الرقمي، ليشكل نموذجًا سعوديًا متفردًا في صناعة كرة القدم الحديثة.