أعلن نادي الهلال إصابة مهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز خلال تدريبات الفريق، مساء أمس (الأربعاء).

وأوضح حساب النادي على منصة «X»، أن نونيز لم يكمل الحصة التدريبية بسبب شعوره بآلام في الركبة، وأكمل برنامجه في صالة الإعداد البدني والعيادة.

وانضم داروين إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من ليفربول الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها نحو 53 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

ويستعد الهلال لمواجهة الأخدود غداً (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط من انتصار وحيد وتعادلين.