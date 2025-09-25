وجّه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالتحقيق في ما حدث في لقاء العروبة والقادسية، الذي أُقيم على ملعب جامعة الجوف ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.وشهد اللقاء غياباً جماهيرياً تاماً، ورغم وجود الجماهير خارج الملعب إلا أنهم لم يستطيعوا دخول الملعب ومشاهدة المباراة رغم وجود تذاكر لديهم، ما تسبب في غضب الجماهير التي غادرت قبل نهاية الشوط الأول، خصوصاً جماهير نادي القادسية التي حضرت من مدينة الخبر، وتكبدت عناء السفر.وقال المتحدث باسم وزارة الرياضة في بيان رسمي تم نشره عبر منصة «X»: «إشارةً إلى ما شهدته مباراة العروبة والقادسية التي أُقيمت على ملعب جامعة الجوف ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحيث لم تلتزم إدارة نادي العروبة بالتعاقد مع شركة منظمة لتشغيل المباراة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التنسيقي الذي عُقد يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، بحضور ممثل نادي العروبة وتوقيعه على محضر الاجتماع. وعليه فقد وجّه وزير الرياضة بالتحقيق في ما حدث، والرفع بالنتائج خلال ثلاثة أيام، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال ذلك».