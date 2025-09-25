تُجرى عند تمام الثالثة من عصر اليوم (الخميس) مراسم قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي، بعد اكتمال الفرق الـ16 المتأهلة.وكان أول المتأهلين الأهلي ومن ثم الباطن (على حساب الاتفاق في واحدة من مفاجآت المسابقة) والأخدود والتعاون، كما تأهل الخلود والخليج والهلال، فيما تأهل الشباب (بركلات الترجيح على حساب مضيفه أبها)، وفي واحدة من أكبر المفاجآت تأهل الزلفي بركلات الترجيح متفوقاً على الفيحاء، وتأهل (حامل اللقب) الاتحاد و(الوصيف) القادسية، وكذلك النصر والرياض والفتح والنجمة والحزم.وستكون القرعة مفتوحة، ولن يتم تحديد أي شيء، بعكس ما حدث في دور الـ32 عندما تم تحديد الملاعب لفرق دوري يلو للدرجة الأولى، التي سببت بعض المعاناة لفرق دوري روشن السعودي للمحترفين.الجدير بالذكر أن دور ثمن النهائي للنسخة الماضية شهد مواجهات قوية، إذ خسر النصر من التعاون بهدف دون مقابل، وانتصر الشباب على الرياض بهدفين دون مقابل.وإضافة لوجود الزلفي في دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، فإن فرق؛ الأهلي والخليج والخلود والفتح والحزم والباطن تظهر في هذه النسخة بعد غيابها في النسخة الماضية.