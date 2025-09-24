إنزاغي لـ «عكاظ»: الحمدان في قائمة الهلال غداً.. ونتعامل بجدية مع مواجهة الأخدود

أكد مدرب الهلال⁩ سيموني إنزاغي في المؤتمر الصحفي لـ«عكاظ» أن عبدالله الحمدان سيكون ضمن قائمة الفريق في مباراة الغد، مشيداً بالمستويات التي قدّمها مع الهلال والمنتخب، وقال: «عبدالله لاعب يؤدي دائماً بشكل مميز، والهدف الذي سجله في المباراة الأخيرة كان مستحقاً».وأشاد إنزاغي بما يقدمه لاعبو الهلال من جهد وعطاء في المباريات، مؤكداً أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو التطور وتحقيق المزيد من الانتصارات، وأضاف: «أنا فخور بما يقدمه اللاعبون من أداء وانضباط، ونسعى دوماً لأن نظهر بمستوى أفضل يواكب تطلعات جماهيرنا».وعن مواجهة الأخدود، أوضح المدرب: «ندرك أنه فريق منظم، ويأتي لملاقاتنا بعد انتصاره في كأس الملك، ونسعى لتقديم مباراة جيدة تليق بجماهيرنا».وحول موقف مشاركة نيفيز ونونيز، قال إنزاغي: «ننتظر مران اليوم لتحديد إمكانية مشاركتهما في اللقاء».