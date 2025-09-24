مدرب الفتح جوزيه غوميز
مدرب الفتح جوزيه غوميز
تابعوا عكاظ على
Google News Account
تأهل الفتح إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على نادي الجبلين بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ32.

وبعد المباراة، أكد مدرب الفتح جوزيه غوميز في حديث خاص لـ«عكاظ» احترامه الكامل لقرارات الحكام المتعلقة بالبطاقات الحمراء التي طالت الفريق هذا الموسم، مشيراً إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع هذه القرارات بروح رياضية عالية.

وأضاف غوميز أن الشركة المنتجة لقمصان الفريق أبدت تذمرها من ضغط المباريات هذا الموسم، وما يترتب على ذلك من طلبات متزايدة لتجهيز الأطقم الخاصة بكل مواجهة، مؤكداً أن هذه المسألة تشكل تحدياً إضافياً في إدارة تجهيزات المباريات.
أخبار ذات صلة
 
الخليج ينتظر التعاون.. الشباب يخشى صحوة الخلود.. الهلال يهدد الأخدود
الخليج ينتظر التعاون.. الشباب يخشى صحوة الخلود.. الهلال يهدد الأخدود
الرياض يتخطى الجبيل بهدف يحيى
الرياض يتخطى الجبيل بهدف يحيى