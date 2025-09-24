أكد النصر حضوره القوي هذا الموسم بعدما عاد من مواجهة جدة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز صريح برباعية نظيفة أعادت له صلابته الدفاعية وهيبته المعتادة. وجاء هذا الانتصار بعد سلسلة من النتائج اللافتة التي عكست قوة العالمي على المستويين المحلي والقاري.

البداية النصراوية جاءت قوية أمام التعاون بخماسية نظيفة، تلاها انتصار مستحق على الخلود بثنائية دون رد، ثم تألق في مشواره الآسيوي بفوز تاريخي على استقلال دوشنبه الطاجاكستاني بخماسية نظيفة. وفي الجولة الثالثة من الدوري واجه الفريق اختباراً صعباً أمام الرياض، وخرج فائزاً بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وهو اللقاء الذي أظهر حاجة الفريق لمزيد من التركيز الدفاعي.

لكن العالمي عاد سريعاً ليثبت جاهزيته، فجاء لقاء جدة ليعلن الانطلاقة الجديدة برباعية بيضاء وعودة لروح الكلين شيت تؤكد أن النصر قادر على الجمع بين الغزارة الهجومية والانضباط الدفاعي.

بهذا الانتصار، يبعث النصر رسالة واضحة لكل المنافسين أن العالمي حاضر بقوة في سباق البطولات، وأن انطلاقته هذا الموسم مرشحة لتكون واحدة من أقوى البدايات في تاريخه الحديث.