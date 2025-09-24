انطلق اليوم الأربعاء في مدينة أبها المعسكر الإعدادي الأول للمنتخب الوطني للفتيات تحت 15 عامًا، والذي يمتد حتى الـ30 من سبتمبر الجاري، بمشاركة 25 لاعبة.ويأتي تدشين منتخب تحت 15 عامًا ضمن إستراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير كرة القدم النسائية، وتوسيع قاعدة الممارسة في الفئات السنية المبكرة، بما يسهم في إعداد جيل واعد من اللاعبات وصناعة مسار احترافي متكامل وصولًا إلى المنتخب الأول.وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أسند مهمة الإشراف الفني على المنتخب للمدربة اللبنانية سحر دبوق، التي تمتلك خبرة واسعة في العمل مع المواهب الناشئة، إلى جانب عملها السابق في مراكز التدريب الإقليمية للبنات تحت مظلة الاتحاد.وضمت قائمة الأخضر في المعسكر الحالي كلًا من: هتاف هزازي، دانية بنجر، جود الصقر، هاجر الجابري، رغد الشدوخي، لطيفة أبو حميد، حصة عبدالله، يارا آل صالح، تالين المعارك، حوراء الحميدي، مريم اليوسف، حور الفريد، سيرين آل سنان، هتون آل غائب، سديم السهيمي، ديما الشريف، ناديه صالح، ليان الغوينم، ريتال المطيري، لارا الضو، جود العمودي، ديما حجازي، شهد الجذمي، ملك النجراني، الماسة الذيابي.ويُعد هذا المنتخب خامس المنتخبات الوطنية النسائية، بعد المنتخب الأول، منتخب الشابات تحت 20 عامًا، منتخب الناشئات تحت 17 عامًا، ومنتخب الصالات، في خطوة تؤكد التزام الاتحاد برسم خارطة طريق شاملة لتطوير المواهب النسائية في المملكة.من جانبها، أكدت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تدشين المنتخب الوطني للفتيات تحت 15 عامًا يمثل محطة إستراتيجية مهمة، قائلة: «نحرص على توفير بيئة مثالية تتيح للفتيات ممارسة كرة القدم منذ سن مبكرة، بما يضمن توسيع قاعدة المواهب وصناعة جيل جديد قادر على تمثيل المنتخبات الوطنية في المستقبل»، مشددة على أن هذه الخطوة تعكس توجه المملكة نحو الاستثمار في الفئات السنية وبناء مستقبل واعد لكرة القدم النسائية.