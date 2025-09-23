خسر كأس القارات.. حلم الأهلي ضاع

تبخر حلم ممثل الوطن (الأهلي) بتحقيق لقب كأس القارات الثلاث، بعد خسارته في النهائي أمام ضيفه بيراميدز بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.شهد اللقاء أجواء خيالية بحضور قرابة 60 ألف مشجع رسموا أجمل لوحة «تيفو»، وأنقد حارس الأهلي السنغالي إدوارد ميندي مرمى فريقه من كرة خطرة شهدت أكثر من تسديدة تصدى لها ميندي ببراعة إلى أن أمسك الكرة، ومن هجمة منظمة تسلّم فيستون مايلي الكرة من على خط منطقة الجزاء ليسيطر على الكرة ويسددها أرضية قوية لتسكن شباك الأهلي هدفاً أول لبيراميدز (د:20)، وحاول الأهلي الرد بعد مجهود كبير من المدافع ديميرال الذي انطلق بالكرة إلى أن وصل لمنتصف ملعب بيراميدز ليمررها لأنزو ميو الذي واجه الحارس أحمد الشناوي ولكنه سدد الكرة في الحارس الذي أبعدها لركلة زاوية، وعاد إنزو ليشكل خطورة وتحصل على ركلة جزاء تقدم لها إيفان توني وسددها بنجاح هدف تعادل للأهلي (د:45)، عاد بيراميدز للسيطرة وسط تراجع لاعبي الأهلي وسدد محمود زلاكة كرة قوية ارتطمت في القائم. وفي الشوط الثاني شن صالح أبو الشامات هجمة منظمة وسدد كرة قوية لكن الحارس أحمد الشناوي تمكن من التصدي لها، وكاد إيبانيز يحرز هدفاً للأهلي بعد رأسية مثالية لكنها مرت بجوار القائم، ومن هجمة مرتدة سريعة لعب الشناوي كرة عالية ليلحق بها زلاكة ويعكسها بلمسة واحدة لداخل منطقة جزاء الأهلي لينبري لها فيستون مايلي ويضيف الهدف الثاني لبيراميدز (د:71)، وبعد 4 دقائق فقط أحرز مايلي الهدف الشخصي الثالث له ولفريقه بعد أن سدد كرة قوية تصدى لها ميندي وتعود لمايلي الذي أودعها الشباك (د:75)، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بنتيجة 3/ 1.وبعد اللقاء تُوج بيراميدز بكأس القارات الثلاث وتأهل للنهائيات التي ستقام في دولة قطر الشقيقة.