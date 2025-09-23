قاد الهداف التاريخي لدوري المحترفين عمر السومة فريقه الحزم لدور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتسجيله هدفَي فريقه في اللقاء الذي جمع الحزم بضيفه نيوم وانتهى لمصلحة الحزم بهدفين لهدف ضمن لقاءات دور الـ32 من المسابقة.بدأ الحزم اللقاء بداية قوية، وبعد مرور 5 دقائق فقط أحرز عمر السومة الهدف الأول بعد مجهود فردي من أحمد الشمراني الذي توغل داخل منطقة الجزاء ولعبها عرضية أرضية ليسيطر عليها السومة ويسددها قوية في المرمى هدفاً أول للحزم (د:5)، وتمكن نيوم من العودة للقاء بعد انطلاقة لوتشيانو رودريغيز من الجهة اليسرى ليمررها داخل منطقة الجزاء ويترجمها ألكسندر لاكازيت في المرمى هدف تعادل لنيوم (د:26)، وعاد الحزم للسيطرة في الشوط الثاني وتألق السومة مجدداً بإحرازه الهدف الثاني ومن صناعة أحمد الشمراني الذي لعب كرة عرضية عالية ليطير لها السومة ويودعها المرمى بصدره هدفاً شخصياً ثانياً له ولفريقه (د:62)، لينتهي اللقاء بفوز الحزم بهدفين لهدف.ويهذه النتيجة يتأهل الحزم لدور الـ16، فيما غادر نيوم منافسات المسابقة.