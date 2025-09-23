كريستيانو رونالدو: السعودية بلد عظيم آمن.. وعائلتي تحب العيش هنا

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، وجّه النجم العالمي كريستيانو رونالدو كلمة خاصة عبّر فيها عن اعتزازه بوجوده في المملكة، مؤكداً أنها أصبحت وطناً ثانياً له ولعائلته.بلد آمن ومستقروقال رونالدو: «إنها بلد عظيم.. والأمر الأكثر تميزاً بالنسبة لي أنها بلد آمن، وهذا ما يجعلها مكاناً رائعاً للعيش فيه».دوري مميزوأضاف النجم البرتغالي: «الدوري هنا ممتاز، وهو أمر مهم؛ لأن عملنا هو أن نلعب كرة القدم في بيئة احترافية تناسب طموحاتنا».حب العائلة للسعوديةوتابع: «أنا أحب أن أكون هنا، وعائلتي تحب العيش هنا.. وهذا بالنسبة لي يعني الكثير».سياحة واعدةوأشاد رونالدو بما تشهده المملكة من تطور سياحي، قائلاً: «أعتقد أن لديكم الكثير من الأشياء لتقوموا بها هنا.. السياحة ممتازة جدّاً، والأماكن السياحية جميلة للغاية، والكثير من الناس لا يعلم عنها حتى الآن».دعوة للعالموختم رسالته بمناسبة اليوم الوطني بالقول: «أنصح الناس الذين لا يعرفون السعودية بأن يزوروها؛ لأنها بلد مميز، يجمع بين الأصالة والحداثة، ويستحق أن يكون وجهة عالمية».