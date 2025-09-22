تأهل الخلود للمرة الأولى في تاريخه لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على مضيفه البكيرية بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي البكيرية ضمن لقاءات دور الـ32 من المسابقة.أحرز هدفَي الخلود سعود فلاتة (خطأ في مرماه د:28) وراميرو إنريكي (د:71)، فيما أحرز هدف البكيرية مشاري الخليفة (د:82).وشهد اللقاء سيطرة الخلود ومن ركلة زاوية تبادل هتان باهبري الكرة مع جون باكلي ليلعبها الأخير عرضية عالية داخل منطقة الجزاء لينقض المدافع سعود فلاتة لإبعادها برأسه لكنه بالخطأ أسكنها في مرمى فريقه هدفاً أول للخلود (د:28)، ومن كرة عالية أراد عبدالعزيز العليوة لعبها خلفية برأسه ارتطمت بالدفاع لتصل لراميرو إنريكي الذي سددها قوية من على خط الـ18 لتسكن الشباك واحداً من أجمل الأهداف التي شهدتها المسابقة حتى الآن (د:71)، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لعب سعود فلاتة كرة عالية حولها مشاري الخليفة برأسه داخل الشباك هدفاً للبكيرية (د:81)، لينتهي اللقاء بفوز الخلود بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يتأهل الخلود لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه، فيما غادر البكيرية المسابقة.