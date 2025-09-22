«تحذير برتقالي».. يؤجّل مواجهة «مارسيليا وباريس سان جيرمان» 24 ساعة

أجّلت السلطات الفرنسية مباراة القمة بين مارسيليا وباريس سان جيرمان، 24 ساعة، التي كانت مقررة مساء أمس الأحد؛ بسبب الطقس. وقال حاكم منطقة «بروفانس ألب كوت دازور»، حيث تقع مدينة مارسيليا، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم إصدار «تحذير برتقالي» من حدوث عواصف وفيضانات ناجمة عن الأمطار منذ منتصف النهار، وأضاف البيان: «قد يصل ارتفاع الأمطار إلى ما بين 70 و90 مليمتراً في بعض المناطق، و120 مليمتراً محليّاً خلال ساعات قليلة»، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT»، وتثير هذه التوقعات الجوية مخاوف من هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المنطقة بين الساعة الـ7:00 والـ10:00 مساء، أي في بداية ونهاية المباراة، التي كان من المتوقع أن تجذب نحو 70 ألف مشجع إلى ملعب «أورانج-فيلودروم».ومن جانبه أبلغ نادي مارسيليا في بيان رسمي بثه على منصة التواصل الاجتماعي«X» جماهير ناديه بصلاحية تذاكرهم وستظل سارية المفعول وبإمكانهم دخول المباراة المؤجلة اليوم عند الساعة الـ8:00 بتوقيت فرنسا.