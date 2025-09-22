تتواصل لقاءات الإثارة والندية في الدور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، إذ يقام مساء اليوم (الإثنين) 4 لقاءات أهمها مواجهة الشباب مع مضيفه أبها (9:00م)، كما يلتقي الهلال بمضيفه العدالة (9:30م)، فيما يستضيف البكيرية فريق الخلود (6:35م)، ويواجه الطائي ضيفه الخليج (6:4م).وعلى ملعب نادي البكيرية، يلتقي صاحب الأرض والجمهور ضيفه الخلود في لقاء متكافئ وإن كان الخلود يتفوق عناصرياً، لا سيما أنه يعيش حالة من المعنويات المرتفعة بعد فوزه الأخير في دوري المحترفين على ضمك بهدفين لهدف، فيما يدخل البكيرية هذا اللقاء لتعويض جماهيره الخسارة القاسية من العلا بثلاثية نظيفة في دوري يلو للدرجة الأولى والتأهل لدور الـ16 لكأس الملك، لا سيما أنه في نسخة العام الماضي قدم أداء جيدا أمام الهلال وخسره بهدف.وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، يستضيف الطائي نظيره الخليج طمعاً في خطف الفوز والتأهل للدور الثاني مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، رغم أنه يعاني الأمرين في دوري يلو للدرجة الأولى، إذ حصد نقطة يتيمة من تعادل وخسارة، فيما يدخل فريق الخليج هذا اللقاء بعد البداية القوية له في دوري المحترفين بتحقيقه فوزين متتالين ورغم خسارته في الجولة الماضية أمام القادسية إلا أنه قدم مستوى أكثر من جيد مما يؤهله لتجاوز مضيفه في لقاء الليلة.وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يخوض فريق الشباب اختباراً صعباً أمام فريق أبها الذي يأمل أن يعيد ذكرياته في أغلى الكؤوس لا سيما عندما وصل لنصف النهائي وخسره أمام الهلال في نسخة 2019-2020، فيما يطمح الشباب للفوز والمنافسة على اللقب الذي كان قريباً منه في النسخة الماضية ولكنه خسر من الاتحاد في نصف النهائي.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على العدالة الذي تعادل مع الرائد بنتيجة 4/ 4 وقبل أن يتلقى خسارة ثقيلة من الدرعية في دوري يلو للدرجة الأولى بنتيجة 3/ 1، يسعى لتحقيق المفاجأة بالفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، فيما يدخل الهلال هذا اللقاء معتمداً على عدد كبير من الاحتياطيين لتطبيق عملية التدوير لإراحة اللاعبين الأساسيين للمواجهات القادمة والمهمة.