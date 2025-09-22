يسعى مدرب الوحدة سييرا لتجهيز فريقه لمواجهة الاتحاد غداً (الثلاثاء) الساعة 9:30 مساء على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن الدور الـ32 بمسابقة كأس الملك للموسم الحالي، إذ ركز سييرا على اللعب بأربعة مدافعين وتكثيف خط الوسط بخمسة لاعبين مع وجود لاعب في خط الهجوم، ويهدف لإغلاق المساحات على الفريق الاتحادي والاعتماد على اللعب الهجومي بالمرتدات، من أجل تحقيق نتيجة تؤهل «الفرسان» لدور الـ16 في البطولة.

وحرص سييرا على التحضير بشكل فني مناسب لمواجهة الاتحاد الحاسمة، بعد أن تلقى خسارتين في دوري يلو، الأولى من فريق العلا بخماسية نظيفة، والثانية من فريق جدة بنتيجة 2/1، وطالب اللاعبين بالانضباط الفني وتنفيذ الجوانب التكتيكية في المواجهة الحاسمة.