تخطى التعاون مضيفه الفيصلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل التعاون لدور ثمن النهائي فيما غادر الفيصلي المسابقة.وتناوب على إحراز أهداف التعاون سلطان مندش (هدفين د:4، 68) وموسى بارو (هدفين د:21، 89).وشهد اللقاء سيطرة التعاون الذي بدأ بداية قوية بعد هجمة مثالية، إذ مرر أنجيلو فولجيني كرة لسلطان مندش الذي سيطر عليها وسددها قوية في المرمى هدفاً أول للتعاون (د:4)، واستمر التعاون في السيطرة ومن تمريرة متقنة من سلطان مندش انطلق موسى بارو بالكرة من منتصف ملعب الفيصلي وتلاعب بالمدافع ياسين برناوي والحارس محمد الحساوي وأسكن الكرة في الشباك هدفاً ثانياً للتعاون (د:21)، وفي الشوط الثاني واصل التعاون تألقه ومن هجمة مرتدة أرسل موسى بارو تمريرة طويلة لسلطان مندش الذي انفرد بالحارس الحساوي وسددها أرضية هدفاً شخصياً ثانياً له وثالثاً للتعاون (د:68)، وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة مرر عبدالإله هوساوي كرة طويلة لموسى بارو ليواجه حارس الفيصلي ويتجاوزه ومن ثم أسكن الكرة في الشباك هدفاً شخصياً ثانياً له ورابعاً للتعاون (د:89)، لينتهي اللقاء بفوز التعاون بأربعة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يتأهل التعاون لدور الـ16، فيما غادر الفيصلي المسابقة.