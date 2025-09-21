فجر الباطن أولى مفاجآت كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه المثير على ضيفه الاتفاق بركلات الترجيح 4/ 2 بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية 2/ 2، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات دور الـ32 للمسابقة، ليتأهل الباطن للدور ثمن النهائي فيما غادر الاتفاق البطولة.شهد اللقاء بداية قوية من جانب الاتفاق الذي تمكن من التقدم بالنتيجة، وبعد هجمة منظمة لعب خالد الغنام كرة عرضية عالية لتصل لفرانسيسكو كافو الذي سددها أرضية وغمزها المصري أحمد كوكا داخل المرمى هدفاً أول للاتفاق (د:18)، وتمكن الباطن من الرد قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من مبوكو للمنطلق ديابي، لكن الحارس روداك تصدى للكرة لتصل لخالد الخثلان ليودعها الشباك هدف تعادل أول للباطن (د:40)، وعاد الاتفاق للتقدم مجدداً مع بداية الشوط الثاني بعد عرضية من فرانسيسكو كافو ليلعبها فينالدوم مباشرةً في المرمى هدفاً ثانياً للاتفاق (د:47)، وفي الوقت بدل الضائع أدرك الباطن التعادل عن طريق البديل محمد السهلي (د:90+3). واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للباطن، بعد أن تصدى الحارس مزيد فريح لركلتي أوندريغ دودا وفرانسيسكو كالفو، فيما تمكن فينالدوم وميدران من التسجيل بنجاح، وفي المقابل لم يهدر الباطن أي ركلة ترجيح، إذ نجح في التسجيل محمد السهلي، خالد الخثلان، يوسف مشنغاما، قصي الخيبري.وبذلك يتأهل الباطن لدور ثمن النهائي، فيما غادر الاتفاق المسابقة.