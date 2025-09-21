تأهل الأخدود لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على مضيفه الرائد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الرائد ضمن لقاءات دور الـ32 من المسابقة.شهد اللقاء سيطرة مبكرة لفريق الأخدود، ومن كرة عرضية عالية حاول دفاع الرائد إبعادها لتصل للاعب خالد ناري الذي سيطر على الكرة ولعبها في الزاوية الصعبة على الحارس صالح الوحيمد هدفاً للأخدود (د:5)، وحاول الرائد العودة للمباراة عن طريق عمر غونزاليس ولكن محاولاته باءت بالفشل، وكاد الأخدود يضاعف النتيجة بعد هجمة مرتدة مثالية لتصل للمهاجم بلاز كرامر الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز الأخدود بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يتأهل الأخدود لدور ثمن النهائي للمسابقة، فيما غادر الرائد المسابقة.