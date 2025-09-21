حاولت جماهير نادي الرياض تشتيت انتباه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، خلال المباراة التي أُقيمت أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثالثة «جولة عزنا بطبعنا» من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وهتفت الجماهير باسم الغريم التقليدي لرونالدو، ليونيل ميسي، الذي تنافس معه لسنوات طويلة على الجوائز الفردية، لكن يبدو أن هذه الهتافات كانت دافعاً إضافياً لـ«الدون» لهزّ الشباك مرة أخرى.

رونالدو يرد

وفور تسجيله الهدف الثاني له، والخامس لفريقه، في الدقيقة 76، احتفل رونالدو بالإشارة إلى أذنه، في حركة بدت وكأنه يرد على الجماهير قائلاً: «ماذا تقولون؟».

وفاز النصر بخمسة أهداف مقابل هدف، وجاءت أهداف «العالمي» بتوقيع جواو فيليكس (هدفين د:6، 49) وكينغسلي كومان (د:30) وكريستيانو رونالدو (هدفين د:33، 76)، فيما جاء هدف الرياض الوحيد عن طريق مامادو سيلا (د:51).