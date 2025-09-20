أبدى اليوناني ماكيس أنجيليناس مساعد مدرب فريق الخليج لكرة القدم رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام القادسية في اللقاء الذي انتهى بخسارتهم بنتيجة ٢-١، مؤكداً أن اللقاء جاء ممتعاً لكل عشاق كرة القدم رغم النتيجة.

وقال أنجيليناس في المؤتمر الصحفي عقب المواجهة: «بدأنا المباراة بشكل جيد لكننا تراخينا في بعض الفترات، وهو ما سمح للمنافس بالعودة، وفي الشوط الثاني كنا الطرف الأفضل وصنعنا فرصاً محققة، ولو تحلينا بمزيد من الهدوء لخرجنا بنتيجة أفضل».

وانتقد أنجيليناس قرار الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه المدرب دونيس، موضحاً أنه «قرار غير مبرر» على حد وصفه، مشيراً إلى أن الهدف الأول للقادسية جاء من كرة ثابتة، إضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه، ما أثّر على النتيجة النهائية للمباراة.

وأضاف مساعد المدرب: «نحن نعمل منذ بداية الموسم على بناء فريق يقدم كرة جميلة، والنتائج ستأتي مع الاستمرارية والانضباط، في المقابل كان القادسية يلعب بطريقة منظمة في الدفاع وضيق علينا المساحات، لكننا رغم ذلك نجحنا في خلق أكثر من فرصة محققة».

وأوضح أن سحب واستبدال بعض اللاعبين كان بسبب الإرهاق البدني، مشدداً على أن هذه طبيعة كرة القدم فكما تفوز تخسر، كما أشاد بقدرات مهاجم الفريق السابق عبدالله السالم في ألعاب الهواء، مؤكداً أن الجهاز الفني درس هذه النقطة جيداً قبل اللقاء ولكن هناك أشياء تحدث لا يمكن التحكم بها.