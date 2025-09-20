في ديربي الرياض وعلى ملعب الأول بارك تختتم لقاءات جولة «عزنا بطبعنا» بمواجهة مثيرة ومرتقبة تجمع النصر بضيفه وجاره الرياض عند تمام الساعة الـ9:00 من مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق النصر هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد سلسلة الانتصارات التي حققها وبنتائج كبيرة، إذ دشن مشواره في دوري المحترفين بسحق مضيفه التعاون بخماسية نظيفة، ودشن كذلك مشواره في دوري أبطال آسيا 2 بخماسية أخرى في شباك استقلول دوشنبه، وما بينهما انتصر على الخلود بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية لدوري المحترفين ليتصدره بـ6 نقاط مسجلاً 7 أهداف وبشباك نظيفة، ويسعى في لقاء الليلة لتجاوز ضيفه الرياض وتحقيق الفوز الثالث على التوالي للوصول للنقطة التاسعة ومواصلة الصدارة.فيما يدخل فريق الرياض هذا اللقاء بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام مضيفه وجاره الهلال بهدفين دون مقابل، ومن ثم انتفض وانتصر على ضيفه النجمة بهدفين لهدف ليحصد أول ثلاث نقاط له في الدوري، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الليلة لمواصلة الانطلاقة نحو مراكز المقدمة.