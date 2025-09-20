يحل فريق الفتح ضيفاً ثقيلاً على الحزم عند تمام الساعة 6:40 من مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الثالثة «جولة عزنا بطبعنا» لدوري روشن السعودي.يدخل فريق الحزم هذا اللقاء بعد بداية قوية بالتعادل مع مضيفه ضمك بهدف لكل منهما، لكنه خسر في الجولة الثانية من مضيفه الشباب بهدف دون مقابل، ويسعى في لقائه الأول على أرضه وبين جماهيره لتحقيق الفوز الأول له في دوري المحترفين للنسخة الحالية، ويبرز في الفريق ثلاثي الهجوم أمير سعيود وعمر السومة وفابيو مارتينيز.فيما يدخل ضيفه الفتح هذا اللقاء برصيد خالٍ من النقاط؛ إذ خسر لقاءه الافتتاحي أمام ضيفه الفيحاء بهدفين لهدف، وتلقّى الخسارة الثانية على التوالي من ضيفه الاتحاد بأربعة أهداف لهدفين، ويطمح في لقاء الليلة للانتفاضة وحصد النقاط الثلاث الأولى له في الدوري، والابتعاد مبكراً عن مراكز الهبوط، ويفتقد الفريق نجمه مراد باتنا بعد نيله البطاقة الحمراء في المواجهة السابقة أمام الاتحاد.