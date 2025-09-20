ردّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، بقوة على منتقدي مواطنه وزميله في الفريق جواو فيليكس.

وكان فيليكس قد انضم إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من صفوف تشيلسي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية.

وخلال الحلقة الأخيرة من البودكاست البرتغالي «Chuveirinho»، أبدى أحد المقدمين استغرابه من قرار فيليكس مغادرة أوروبا في هذا السن الصغير، معتبراً أن هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على مستقبله الكروي.

الحمقى لا يفهمون

وفي رد مفاجئ، كتب كريستيانو رونالدو تعليقاً على مقطع نُشر عبر «إنستغرام» من الحلقة، قال فيه: «الحمقى لا يفهمون شيئا عن كرة القدم، ومع ذلك يقدّمون آراءهم».

وأضاف مع التعليق ثلاثة رموز تعبيرية ضاحكة، في إشارة إلى سخريته من الانتقادات.

وخطف فيليكس الأضواء بتألقه السريع مع النصر، حيث سجل 4 أهداف في أول 5 مباريات له بقميص «العالمي».