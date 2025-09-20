سجل حسان تمبكتي إحصائية بارزة خلال مواجهة الأهلي والهلال في الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين، حيث تمكن من افتكاك الكرة 9 مرات من أصل 10 محاولات ناجحة. ويعد هذا الرقم الأعلى الذي يحققه لاعب من الهلال في مباراة واحدة منذ بدء توثيق هذه البيانات في موسم 2011-2012، بحسب «أوبتا».ويعكس هذا الأداء حضور تمبكتي الفاعل في التغطية الدفاعية، ودوره في التعامل مع محاولات الأهلي الهجومية على مدار دقائق اللقاء. كما يمنح هذا الرقم مؤشراً واضحاً على قيمة إسهاماته الفردية ضمن المنظومة الدفاعية للفريق، في مباراة انتهت بالتعادل (3-3) بعد نجاح الأهلي في العودة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.وبهذا يظل إنجاز تمبكتي الإحصائي عنصراً لافتاً في قراءة المواجهة، وواحداً من أبرز أرقامها الفنية التي وثقت في سجلات دوري روشن السعودي للمحترفين.