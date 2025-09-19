خرج فريقا الفيحاء وضيفه الشباب بالتعادل بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة الثالثة «جولة عزنا بطبعنا» لدوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة مبكرة لأصحاب الأرض والجمهور وقبل اكتمال الدقيقة الأولى من عمر اللقاء سدد جيسون ريميسيرو كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي بصعوبة لركلة زاوية، ورد الشباب بتسديدة مماثلة عن طريق جوش براونهيل ولكن الحارس البنمي اولاندو موسكيرا أبعدها بصعوبة، وعاد الفيحاء لشن هجمة مرتدة عن طريق سيلفر جانفولا الذي تجاوز المدافع محمد الشويرخ ويسدد الكرة في المرمى ولكن صافرة الحكم سامي الجريس كانت حاضرة لوجود حالة ضرب من المهاجم جانفولا للمدافع الشويرخ ليمنحه الحكم بطاقة صفراء.واستمر الفيحاء في السعى للوصول إلى مرمى الشباب عبر تحركات الفا سيميدو وانطلاقات ساكالا، إضافة إلى محاولات جيسون الذي شكّل مصدر خطورة في الخط الأمامي من خلال تسديداته المباشرة التي وقف لها حارس الشباب البرازيلي غروهي والذي نال عقب نهاية المواجهة جائزة رجل المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.وبهذه النتيجة يحقق الفريقان التعادل الأول لهما في النسخة الحالية من دوري المحترفين، ويصل كل منهما للنقطة الرابعة من فوز وتعادل وخسارة، وفي الجولة القادمة سيواجه الشباب ضيفه الخلود، فيما يحل الفيحاء ضيفاً على النجمة.