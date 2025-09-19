يحل فريق الشباب ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء مساء اليوم (الجمعة)، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة الثالثة «جولة عزنا بطبعنا» لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الفيحاء هذا اللقاء وفي جعبته 3 نقاط من فوز على الفتح وخسارة من الخليج، وله من الأهداف 2 وعليه 4 أهداف، ويطمح في لقاء الليلة لتحقيق الفوز الثاني مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، ويبرز في الفريق ثنائي الهجوم جيسون ريميسيرو وفاشون ساكالا وفي الحراسة يتواجد الحارس موسكيرا، فيما يبرز في الدفاع الثنائي زياد الصحفي وسمولينج.ويدخل الشباب هذا اللقاء متساوياً مع ضيفه في النقاط، إذ يملك 3 نقاط حصدها من فوز على الحزم وخسارة من الخليج، ويطمح لمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول للنقطة السادسة، ويبرز في الفريق حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي وفي الدفاع الثنائي محمد الشويرخ وويسلي هوديت، وفي الهجوم الثلاثي كاراسكو وجونيور وعبدالرزاق حمدالله.وسبق أن التقى الفريقان في 14 لقاء في دوري المحترفين، وتمكن فريق الشباب من الفوز في 9 لقاءات، فيما فاز الفيحاء في 4 مباريات، وتعادلا في لقاء واحد فقط، واستطاع هجوم الشباب تسجيل 24 هدفاً، فيما سجل هجوم الفيحاء 16 هدفًا.