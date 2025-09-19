في قمة الشرقية يستضيف القادسية جاره الخليج في لقاء صعب للفريقين وذلك مساء اليوم (الجمعة)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة الثالثة «جولة عزنا بطبعنا» من دوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق القادسية هذا اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 4 نقاط من فوز على النجمة وتعادل مثير مع الهلال، وله من الأهداف 5 وعليه 3 أهداف، ويملك القادسية رقماً مميزاً ويسعى لتحطيمه في لقاء الليلة، إذ يملك أطول سلسلة انتصارات على أرضه في تاريخ مشاركته في دوري المحترفين بواقع 5 لقاءات، ويطمح لتحقيق الفوز السادس ومعادلة رقم نادي الاتحاد صاحب أطول سلسلة انتصارات على ملعبه في تاريخ دوري المحترفين (6 مباريات)، كما يملك القادسية رقماً مميزاً آخر، إذ لم يخسر على ملعبه في آخر 19 لقاء سوى في لقاءين.فيما يدخل فريق الخليج هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني خلف النصر بفارق الأهداف، ويملك الخليج 6 نقاط حققها من انتصارين متتالين، ولأول مرة في تاريخه ينتصر الخليج في أول جولتين في دوري المحترفين ويطمح لتحطيم الرقم بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، كما يطمح لتحقيق الفوز الثاني على التوالي خارج أرضه لأول مرة منذ نوفمبر 2024، وتمكن هجوم الخليج من تسجيل 7 أهداف في أول جولتين واستقبلت شباكه هدفاً واحداً.وسبق أن التقى الفريقان في 6 لقاءات في دوري المحترفين، تمكن القادسية من الفوز في مباراتين وانتصر الخليج في لقاء، فيما تعادلا في 3 لقاءات.