قلوب دفاع «الكلاسيكو» في مهمة صعبة أمام هجوم الفريقين

سيكو خط دفاع فريقي الأهلي والهلال في اختبار صعب جداً للغاية خلال المواجهة الكبيرة المرتقبة بينهما ضمن كلاسيكو الكرة السعودية لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي سيقام على ملعب الإنماء.في الهلال ستعود الحياة لخط الدفاع تحديداً «القلب» الذي سيظهر من المتوقع المدافع السنغالي الدولي كوليبالي الذي سيتواجد بجانب حسان تمبكتي، والأظهرة ثيو هيرنانديز وحمد اليامي متوقع مشاركته بدلاً من كانسيلو المصاب.في الجانب الأهلاوي سيتواجد الممتع إيبانيز وبجانبه ديميرال وفي الأظهرة علي مجرشي وزكريا هوساوي في حال تعافيه أو دامس البلجيكي.فكل تلك الأسماء ستواجه عاصفة هجومية كبيرة من قبل نجوم الأخضر والأزرق اللذين سيظهرون بكل ما أوتوا من قوة لأجل منح فريقهم العلامة الكاملة أولاً ثم زيارة شباك الحارسين «بونو وميندي».خماسي الراقيعندما نتحدث عن قوة الأسماء في خط المقدمة للنادي الأهلي نجد بأن هناك نجوما مميزين محليين ممثلاً في الدولي فراس البريكان، أما على صعيد العنصر الأجنبي فنشاهد الإنجليزي الهداف إيفان توني، والقائد الدولي الجزائري رياض محرز، والفرنسي إنزو ميلوت، والبرازيلي ويندرسون جالينو، حيث يعتبر كل هؤلاء قوة هجومية ضاربة ومزعجة لأي خط دفاع وقادرين على التسجيل في أي لحظة ممكنة من خلال مجريات اللقاء.رعب الأزرقهناك في كتيبة الموج الأزرق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نجد أنه يملك نجوما مميزين في خط المقدمة وقادرين على زرع الرعب في نفوس أي خط دفاع وبلا رحمة ممكنة، فلو تحدثنا عن القائد التورنيدو سالم الدوسري الذي يعتبر من أخطر اللاعبين على أي خط دفاع وحارس، حيث يملك الحس التهديفي والمراوغات والسرعات الممكنة لفكفكة أي دفاع، كذلك الحال للجناح الخطير البرازيلي مالكوم الذي سيسبب إزعاجا غير عادي لأظهرة الأهلي من حيث السرعة والدخول للعمق والتسديد من خارج المنطقة، أما ثنائي الوسط أصحاب النزعة الهجومية والدفاعية في آنٍ واحد نيفيز وسافيتش فهما يملكان مميزات غير عادية وتهديف كبير، أخيراً المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز الذي حل مكان الصربي ميتروفيتش فهو أمام اختبار قوي وصعب لأجل إسعاد المدرج الأزرق اليوم من خلال هزه لشباك الأهلي.. فهل سيفعلها؟.