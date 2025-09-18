مستشار «عكاظ» التحكيمي يحسم الجدل: هذه العقوبة كافية للرويلي

علق مستشار «عكاظ» التحكيمي الدولي المصري طارق سامي على الحالة الجدلية التي حدثت في مباراة الطائي بنظيره العروبة ضمن منافسات دوري «يلو» التي تمثلت في تصدي الحارس رافع الرويلي للكرة خارج منطقة الجزاء، ومنح على إثرها الكرت الأصفر من حكم المباراة، في لقطة أثارت ردود أفعال واسعة من أنصار الطائي مطالبين بمنح الحارس عقوبة مضاعفة تصل لمنحه الكرت الأحمر والطرد من المباراة.وقال الحكم الدولي طارق سامي في حديث خاص لـ«عكاظ»: إذا لم يرتكب الحارس مخالفة لمس الكرة باليد خارج منطقة الجزاء فمدافع نادي العروبة أقرب إلى الكرة من مهاجم نادي الطائي وبالتالي لن يتمكن المهاجم من اللحاق بها ففي هذه الحالة لا توجد فرصة محققة لإحراز الهدف والقرار الصحيح هو أن يكتفي الحكم بمنح الحارس الكرت الأصفر وركلة حرة مباشرة للطائي.يذكر أن مواجهة الطائي والعروبة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو» للموسم 2025-2026 انتهت بفوز العروبة بهدفين مقابل هدف للطائي، سجل ثنائية العروبة داورين غونزاليس وسيمون نوانكو في الدقيقتين 5 و44، بينما محمد الصعيري كان صاحب هدف الطائي الوحيد في الدقيقة 55.