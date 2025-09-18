تنطلق، مساء اليوم (الخميس)، لقاءات الجولة الثالثة «جولة عزنا بطبعنا» لدوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 لقاءات مثيرة، إذ يستضيف الخلود نظيره ضمك (6:40م)، وفي التوقيت ذاته يواجه التعاون ضيفه الاتفاق، وتختتم لقاءات الليلة بمواجهة نيوم مع ضيفه ضمك الساعة الـ9:00 ليلاً.

على ملعب نادي الحزم بالرس، يدخل فريق الخلود لقاءه أمام ضيفه ضمك بحثاً عن أولى نقاطه في الدوري للموسم الحالي، بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين أمام الاتفاق (1/‏ 2)، والنصر (0/‏ 2)، ليتجمد رصيده دون نقاط في المركز الـ17 ما قبل الأخير، فيما يدخل فريق ضمك هذا اللقاء سعياً لتحقيق الفوز الأول في النسخة الحالية للدوري، إذ يملك نقطة واحدة من تعادل قاتل مع الحزم (1/‏ 1)، وخسارة من نيوم (1/‏ 2).

وعلى ملعبه وبين جماهيره، يستضيف التعاون نظيره الاتفاق سعياً لمواصلة سلسلة انتصاراته، فرغم خسارته في الجولة الافتتاحية من النصر بخماسية نظيفة إلا أن التعاون عاد في الجولة الثانية وانتصر على مضيفه الأخدود بنتيجة 3/‏ 2، ليحصد أول ثلاث نقاط له في الدوري، فيما يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء بحثاً عن الخروج بنتيجة إيجابية لا سيما أنه لم يتعرض للخسارة إلى الآن، بعد فوزه في الجولة الأولى على الخلود (2/‏ 1)، وتعادل مع ضيفه الأهلي (0/‏0).

وعلى استاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، يخوض فريق نيوم أول لقاء على ملعبه في تاريخ دوري المحترفين عندما يستضيف نظيره الأخدود، ويطمح نيوم لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والأول على أرضه وبين جماهيره، ويملك نيوم 3 نقاط، فرغم خسارته في الجولة الأولى أمام الأهلي (0/‏ 1)، إلا إنه انتصر على ضمك بنتيجة (2/‏ 1)، فيما يدخل فريق الأخدود هذا اللقاء متذيلاً جدول الترتيب دون نقاط بعد تلقيه خسارتين متتاليتين على أرضه وبين جماهيره من الاتحاد (2/‏ 5)، ومن التعاون (2/‏ 3)، ويسعى لتحقيق أولى نقاطه في النسخة الحالية من الدوري والهروب من مراكز الهبوط.