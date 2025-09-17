تنطلق رحلة كأس آسيا لكرة الصالات 2026 في إندونيسيا، يوم السبت 20 سبتمبر، من خلال النسخة الـ11 من التصفيات، التي تضم 8 مجموعات تُقام جميع مبارياتها بنظام التجمع من جولة واحدة.ويُعد عدد المنتخبات المشاركة (31 منتخباً) الأكبر منذ اعتماد نظام التصفيات ابتداءً من نسخة 2006، إذ يوجد 15 مقعداً متاحاً للتأهل إلى النهائيات الـ18، وهي: أبطال المجموعات الثمانية وأفضل سبعة منتخبات تحصل على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب إندونيسيا المتأهل تلقائياً بصفته البلد، الذي يستضيف هذه البطولة للمرة الثانية بعد نسخة 2002.وستسجل كل من بنغلادش وباكستان الظهور الأول في التصفيات، بينما تسعى ثلاثة منتخبات أخرى (الهند ومنغوليا وتيمور الشرقية) للظهور الأول في النهائيات، أما على الطرف الآخر، فإن منتخبات إيران، اليابان، تايلند وأوزبكستان تسعى لمواصلة سجلها المُميز بالظهور في جميع نسخ النهائيات حتى الآن.ويستضيف منتخبنا الوطني السعودي لكرة الصالات منافسات المجموعة الرابعة التي تُقام مبارياتها في الصالة الخضراء في الدمام، إذ يخوض المُضيف الأخضر السعودي أولى مبارياته أمام منتخب الصين تايبيه يوم السبت عند تمام الساعة الـ6:00، ويسبق هذا اللقاء مواجهة منتخب العراق، الذي شارك في النهائيات 12 مرة سابقة، مع منتخب باكستان عند الساعة الـ3:00 عصراً.ويواصل المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية في مدينة الدمام، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج الإعدادي استعداداً لخوض المواجهة الأولى في التصفيات، إذ يجري لاعبو «أخضر الصالات» تدريباتهم على صالة وزارة الرياضة «الخضراء» بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، وتنوّعت الحصص التدريبية بين صباحية ومسائية، شملت جوانب لياقية وبدنية وتكتيكية باستخدام الكرة، إضافة إلى تدريبات فنية هدفت إلى تعزيز الانسجام وتثبيت النهج الخططي قبل مواجهة السبت.