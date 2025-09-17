باتورينكو: الدفاع سلاحي أمام النصر
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أكد مدرب نادي استقلال الطاجيكي إليوري باتورينكو، جاهزية فريقه لمواجهة النصر على ملعب «الأول بارك» ضمن منافسات دوري أبطال آسيا2.

وقال: نعلم أننا سنواجه خصماً قوياً يفوقنا إمكانات، لكن لدينا فريق مميز وسنستعد من أجل الفوز. النصر يضم نجوماً كباراً، والتغلب عليه ليس بالأمر السهل.

وأضاف: لن أخفي عليكم، المباراة ستكون دفاعية من جانبنا، إذ يصعب علينا البدء بالهجوم أمام فريق قوي ومتمكن مثل النصر.

وتابع: اللعب في السعودية ليس أمراً جديداً بالنسبة لنا، فقد سبق أن لعبنا أمام النصر والهلال، وكذلك المنتخب السعودي واجه المنتخب الطاجيكي.

من جانبه، قال لاعب استقلال علي شار: نعرف أهمية افتتاحية دوري أبطال آسيا2، وسنخوض المباراة أمام فريق كبير. سنبذل كل ما بوسعنا بانضباط عالٍ، وسنسعى للعودة بالفوز، وهذا هو الأهم.

أخبار ذات صلة
 
جيسوس: النصر مكانه بين «نخبة آسيا»
جيسوس: النصر مكانه بين «نخبة آسيا»
العالمي يبدأ رحلة التحدّي في «آسيا 2»
العالمي يبدأ رحلة التحدّي في «آسيا 2»