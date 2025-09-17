باتورينكو: الدفاع سلاحي أمام النصر

أكد مدرب نادي استقلال الطاجيكي إليوري باتورينكو، جاهزية فريقه لمواجهة النصر على ملعب «الأول بارك» ضمن منافسات دوري أبطال آسيا2.

وقال: نعلم أننا سنواجه خصماً قوياً يفوقنا إمكانات، لكن لدينا فريق مميز وسنستعد من أجل الفوز. النصر يضم نجوماً كباراً، والتغلب عليه ليس بالأمر السهل.

وأضاف: لن أخفي عليكم، المباراة ستكون دفاعية من جانبنا، إذ يصعب علينا البدء بالهجوم أمام فريق قوي ومتمكن مثل النصر.

وتابع: اللعب في السعودية ليس أمراً جديداً بالنسبة لنا، فقد سبق أن لعبنا أمام النصر والهلال، وكذلك المنتخب السعودي واجه المنتخب الطاجيكي.

من جانبه، قال لاعب استقلال علي شار: نعرف أهمية افتتاحية دوري أبطال آسيا2، وسنخوض المباراة أمام فريق كبير. سنبذل كل ما بوسعنا بانضباط عالٍ، وسنسعى للعودة بالفوز، وهذا هو الأهم.