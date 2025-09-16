حين اختار تقرير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن يصف الفرنسي إينزو ميلوت بـ«المميز»، لم يكن ذلك تعبيراً إنشائياً عابراً، بل انعكاس لدور لاعب صنع التحول الأكبر في ليلة أهلاوية آسيوية استثنائية. ففي مواجهة ناساف الأوزبكي على أرض مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وبينما كان الأهلي يعاني تحت وقع تأخره بهدفين نظيفين، جاء ميلوت ليكتب فصلاً مختلفاً من القصة.مع حلول الدقيقة 65، استغل المهاجم الفرنسي خروجاً خاطئاً للحارس الأوزبكي عبدالواحد نعمتوف، فأطلق كرة ذكية من خارج منطقة الجزاء سكنت المرمى الخالي، معلناً بداية العودة. لم يكتفِ بذلك، بل عاد بعد ثلاث دقائق فقط ليبرهن على حاسته التهديفية العالية، حين تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء سددها زميله صالح أبو الشامات، وأعادها ميلوت بهدوء إلى الشباك، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني ومعادلاً النتيجة لفريقه.وصف الاتحاد الآسيوي ميلوت بـ«المميز» لم يكن بعيداً عن هذه اللحظات الفارقة، فالنجم الفرنسي الموهوب لم يسجل وحسب، بل منح الأهلي طاقة جديدة وأعاد الثقة للجماهير التي ملأت مدرجات ملعب «الإنماء». أداؤه بث روح المبادرة في كتيبة الأهلي بقيادة ماتياس يايسله، ومهّد الطريق لرياض محرز ومحمد سليمان كي يضعا اللمسة الأخيرة على الانتصار الكبير 4-2 بريمونتادا مدهشة.ميلوت، القادم إلى المشهد الآسيوي بحضور جريء، بدا وكأنه وُلد ليلعب المباريات الحاسمة. شخصيته الهادئة داخل الملعب، تأقلمه السريع في كيمياء الأهلي، وقدرته على اقتناص اللحظة، جعلت منه عنواناً للتغيير في أولى جولات النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة. ومن جدة، أطلق إشارات مبكرة بأن الأهلي يملك بين صفوفه سلاحاً إضافياً يمكنه أن يصنع الفارق في معارك الدفاع عن اللقب.