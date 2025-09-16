يستضيف ممثل الوطن فريق الهلال نظيره فريق الدحيل القطري، مساء اليوم (الثلاثاء)، الساعة 9:15م على ملعب المملكة أرينا بالرياض في أول لقاءاته في دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الحالية 2025 - 2026.

يدخل فريق الهلال هذا اللقاء سعياً للفوز مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور ولبدء انطلاقة قوية، رغم غياب مدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في آخر لقاءات الهلال في البطولة، وذلك في النسخة السابقة في نصف النهائي أمام نظيره الأهلي، ويعتمد الإيطالي سيميوني إنزاغي على طريقة 4 – 2 – 3 – 1، بوجود نونيز في خط المقدمة وخلفه الثلاثي مالكوم وسافيتش وسالم الدوسري، ويتواجد في حراسة المرمى ياسين بونو وأمامه رباعي الدفاع كانسيلو وحسان تمبكتي ويوسف أكتشيتشيك وثيو هيرنانديز.

فيما يدخل فريق الدحيل القطري هذا اللقاء بحثاً عن الخروج بنتيجة إيجابية والمنافسة مبكراً على حصد إحدى بطاقات التأهل لدور الـ16، لا سيما أنه يملك عدداً من اللاعبين البارزين يتقدمهم الهداف البولندي كريستوف بياتيك والمخضرم كريم بوضياف والإيطالي ماركو فيراتي والقائد بسام الراوي.

ويقف التاريخ إلى جانب الهلال، إذ سبق أن التقى الفريقان في 7 مواجهات في دوري أبطال آسيا، وتمكن الهلال من الفوز في 3 منها وتعادلا في مثلها، فيما انتصر الدحيل في لقاء وحيد، وأحرز هجوم الهلال 20 هدفاً، جاءت 7 منها في آخر مواجهة جمعت بينهما والتي انتهت لمصلحة الهلال بنتيجة 7/‏ 0، فيما أحرز هجوم الدحيل 9.