يواصل قائد الشباب يانيك كاراسكو تألقه مع فريقه بعدما هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في دوري روشن السعودي، مؤكّداً حضوره واحداً من أبرز مفاتيح اللعب في الفريق الشبابي.

وسجل كاراسكو هدف الفوز في مرمى الحزم ليمنح «الليوث» الفوز الأول في الموسم الحالي، وأهدى الشبابيين النقاط الثلاث، رافعاً رصيده إلى هدفين في النسخة الحالية، وإلى 15 هدفاً منذ انضمامه للشباب.

وعند مقارنة أرقامه، يتضح أن كاراسكو يسير بخطى متصاعدة، إذ سجل في الموسم الماضي 13 هدفاً خلال جميع المسابقات، بينما بدأ الموسم الحالي بقوة عبر تسجيل هدفين في أول جولتين، ما يعكس جاهزيته الذهنية والبدنية ورغبته في تجاوز حصيلته السابقة.

وبهذا الأداء، يثبت النجم كاراسكو أنه الورقة الحاسمة للشباب، خصوصاً في المباريات التي تحتاج إلى لاعب قادر على صناعة الفارق في أي لحظة.