سجل يا تاريخ واكتب يا زمن، لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين تتواجد أول سيدة تشارك بصفة رسمية ضمن إدارة مباريات دوري روشن السعودي، حيث ظهرت وطلت الحكمة الإسبانية «إليانا فرنانديز» خلال مواجهة الهلال والقادسية ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري روشن كحكم مساعد.وخطفت إليانا الأضواء نتيجة المستوى التحكيمي الإيجابي الذي قدمته، وقلت أخطاؤها في رفع الراية خلال شوطي المباراة، ولم يتم الإبلاغ عن أي جدل تحكيمي، لكن التركيز كان على دور الحكمة إليانا فرنانديز كمساعدة، أثار اهتماماً إعلامياً بسبب كونها أول امرأة في دوري روشن.شهدت مدينة أستورياس ولادة الحكمة إليانا التي بدأت مسيرتها في مجال التحكيم عام 2006، وأدارت ببداية مشوارها مباريات الفئات السنية والدوريات المحلية في إسبانيا، قبل أن تصل إلى مصاف التحكيم الاحترافي.وفي 2020، تم تصعيدها إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني حكماً مساعداً، وهو ما اعتُبر حينها إنجازاً كبيراً في مسيرتها، لتواصل تقدمها وتُصبح في يونيو 2022 ثاني امرأة في تاريخ إسبانيا تصل إلى التحكيم مساعدة في الدرجة الأولى «الليغا» بعد زميلتها جوادالوبي بوراس.وانضمت الإسبانية إلى قائمة الحكام الدولية التابعة لاتحاد اللعبة الفيفا في 2019، وشاركت في عدد من البطولات الكبرى على المستوى الدولي، من ضمنها كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً في كوستاريكا، وتم تعيينها في طاقم تقنية الفيديو لبعض المباريات، كما أدارت مباريات عدة ضمن دوري أبطال أوروبا للسيدات.وشاركت إليانا رفقة طاقم التحكيم الذي كلف بإدارة قمة مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن إلى جانب مواطنيها خوان مونويرا حكم الساحة، والمساعد خوسيه إنريكي، وعبدالله زريان الحكم الرابع، إضافة إلى الثنائي الإسباني فالنتين غوميز والمجري تاماش بوجنار في تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).وسبق أن شهدت الملاعب السعودية مشاركة طواقم تحكيم نسائية في مواجهات الرجال، بعد أن أدارت السويسرية أستير ستوبلي مواجهة النصر وإنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس «موسم الرياض» مطلع 2024، كما قادت البرازيلية ألفيس باتيستا مواجهة الهلال أمام النادي الأمريكي في البطولة ذاتها، وشاركت الأمريكية توري بينسو في المواجهة الثالثة التي جمعت الهلال والنصر.كما سبق أن شاركت توري في قيادة بعض مواجهات كأس العالم للأندية التي احتضنتها جدة في 2023.