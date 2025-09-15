6 ميداليات ملونة لمنتخب التجديف في البطولة الآسيوية

أثبت المنتخب السعودي للتجديف حضوره القوي في نهائيات بطولة آسيا للتجديف الشاطئي السريع 2025، التي احتضنها شاطئ نانشا بيتش بمدينة زهوشان الصينية، بعد أن أنهى مشاركته بحصيلة تاريخية بلغت مداليتين فضيتين وأربع برونزيات، وسط منافسات قوية جمعت نخبة القوارب الآسيوية، إذ ضمّت بعثة المنتخب المشاركة في البطولة كلًا من: حسن قادري، ردعان الدوسري، مفلح الخالدي، عبدالله المامي، تركي العارف، الجازي الإبراهيم، إسراء قادري، هيا المامي، مؤيد الرشيدي، حيث قدّم جميع اللاعبين مستويات مشرفة وروحًا عالية عكست تطور اللعبة في المملكة، بقيادة المدير الفني ماثيو تارانِت، وبمساندة المدرب فيرناندو غوميز، حيث عملا على تطوير أداء اللاعبين وتهيئتهم لمستوى عالٍ من المنافسة. كما كان للإداري حمود الشمري دور بارز في توفير الدعم اللوجستي وضمان الجاهزية الكاملة للبعثة، حتى تمكن اللاعبون من تسجيل هذا الإنجاز الذي جاء على النحو التالي:

حسن قادري وردعان الدوسري، الميدالية الفضية في – CM2x

مفلح الخالدي وعبدالله المامي، الميدالية الفضية في – CJM2x:

إسراء قادري وتركي العارف، الميدالية البرونزية في – CMix2x

الجازي الإبراهيم وعبدالله المامي، الميدالية الرونزية في – CJMix2x

مفلح الخالدي، الميدالية البرونزية في – CJM1x

إسراء قادري، هيا المامي، الميدالية البرونزية الرمزية في – CW2x

من جانبه عبّر رئيس الاتحاد السعودي للتجديف علي بن حسين علي رضا، عن فخره بالإنجاز الذي حققه المنتخب السعودي في هذا المحفل الدول، وقال: «نحمد الله على هذا الإنجاز القاري الذي تزامن مع شهر الوطن وقرب احتفالات اليوم الوطني، ونعتبره عربون وفاء وعطاء لهذا الوطن الغالي. نهديه أولا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم الذي يقف دائمًا خلف إنجازات أبنائه. ما تحقق اليوم هو ثمرة جهد وإصرار من لاعبي ولاعبات المنتخب، ودعم متواصل من الأجهزة الفنية والإدارية وإدارة الاتحاد، ونعاهد وطننا العزيز على أن نواصل العمل لاعتلاء منصات التتويج ورفع راية المملكة عالية في كل محفل دولي».

وكانت نائب رئيس الاتحاد شرين أبو الحسن، حاضرة لدعم اللاعبين واللاعبات عن قرب وتعزيز مشاركتهم في هذه البطولة القارية، فيما أشرف المدير التنفيذي للاتحاد يوسف جليدان، بشكل مباشر على مشاركة الفريق ومتابعة تفاصيل العمل الميداني.