شهدت الجولة الأولى من منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي 2026/2025، إشهار 10 بطاقات حمراء في مختلف المباريات، في رقم يُعد الأعلى منذ انطلاقة المسابقة خلال المواسم الأخيرة، إذ توزعت البطاقات الحمراء على عدة مواجهات، حيث جاءت معظمها نتيجة تدخلات قوية أو احتجاجات مفرطة، مما أسهم في زيادة الندية وارتفاع وتيرة الإثارة منذ بداية انطلاقة الموسم، ومن المنتظر أن تلقي هذه القرارات بظلالها على الجولة الثانية، حيث ستفقد بعض الأندية لاعبين مؤثرين نتيجة الإيقاف، الأمر الذي قد يؤثر على خطط الأجهزة الفنية في المباريات القادمة، وجاءت البطاقات الحمراء على النحو التالي:1- لاعب نادي الباطن (بدر ناصر)2- لاعب نادي أبها (مناف أبو يابس)3- لاعب نادي العربي (محمود البوحسن)4- حارس نادي الأنوار (خالد شراحيلي)5- لاعب نادي جدة (ويلمرسون جارسيا)6- لاعب نادي جدة (رافي حسين)7- لاعب نادي العروبة (علي السلطان)8- لاعب نادي الرائد (عبدالله هزازي)9- لاعب نادي العدالة (خالد حامضي)10- لاعب نادي الجندل (بندر الشمراني)