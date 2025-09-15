تفوق الرياض على ضيفه النجمة بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء إحراز أسرع هدف لهذا الموسم عن طريق البرتغالي أنطونيو توزي نجم الرياض بعد مرور 37 ثانية فقط من انطلاقة المباراة، وأضاف زميله مامادو سيلا الهدف الثاني (د:19)، وتمكن النجمة من تقليص الفارق بعد أن أحرز البرازيلي لازارو فينيسيوس الهدف الأول (د:51).وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء تحصل العراقي إبراهيم بايش لاعب فريق الرياض على البطاقة الحمراء، عقب حصوله على الصفراء الثانية لينتهي اللقاء لمصلحة الرياض بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الرياض فوزه الأول ويحصد 3 نقاط، وسيلاقي في الجولة القادمة مضيّفه وجاره النصر، فيما تلقى النجمة الخسارة الثانية على التوالي وبقي دون نقاط، وسيواجه في الجولة القادمة ضيفه الاتحاد.