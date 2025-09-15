تجاوز النصر ضيفه الخلود بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب «الأول بارك» في ختام لقاءات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.أحرز هدفي النصر ساديو ماني (د:52) وإينيغو مارتينيز (د:81)، وشهد اللقاء تصدي حارس النصر راغد النجار لركلة جزاء سددها ميزياني ماوليدا (د:89).شهد اللقاء سيطرة النصر وسط تراجع لاعبي الخلود، وسنحت أكثر من فرصة للنصر للتقدم، إلا أن حارس الخلود خوان كوزاني تمكن من التصدي لها لا سيما رأسية كريستيانو رونالدو، ولكن ساديو ماني تمكن أخيراً من هز الشباك بعد أن لعب الكرة لزميله كومان الذي أعادها لساديو ليسددها قوية أرضية على يمين الحارس كوزاني هدفاً أول للنصر (د:52)، وهدد ماني مرمى الخلود مجدداً وتصدى كوزاني لكرته التي وصلت لكومان ولكنه سددها فوق العارضة، ومن ركلة زاوية نفذها بروزوفيتش حول مارتينيز الكرة برأسه لداخل الشباك هدفاً ثانياً للنصر (د:81)، وبعد بضع دقائق تسبب مارتينيز في ركلة جزاء ضد فريقه لكن الحارس راغد النجار تمكن من التصدي لها، بعد أن سددها ميزياني ماوليدا مهاجم الخلود على يسار النجار الذي أبعدها بقبضته، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الثاني ويصل للنقطة السادسة متصدراً جدول الترتيب، وسيلاقي جاره الرياض في الجولة القادمة، فيما تلقى الخلود خسارته الثانية وبقي دون نقاط، وسيواجه ضيفه ضمك في الجولة القادمة.