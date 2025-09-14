ينطلق، غداً (الإثنين)، دوري جوي للنخبة تحت 21 عاماً في نسخته الأولى بمشاركة 24 نادياً من مرحلتين، الأولى هي مرحلة الدوري بنظام الذهاب والإياب، تليها الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب.وستقام 6 لقاءات في اليوم الأول من انطلاقة البطولة، إذ يلتقي القادسية ضيفه النجمة (6:20م)، ويستضيف الرائد فريق الخلود (6:45م)، ويواجه النصر مضيفه البكيرية (6:50م)، كما يواجه الهلال مضيفه الجبلين (6:55م)، ويلعب العروبة مع ضيفه الشباب (7:05م)، وتختتم اللقاءات بمواجهة الشباب وضيفه الحزم (9:05م).وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اعتمد في يناير الماضي إطلاق دوري جوي للنخبة تحت 21 عاماً اعتباراً من الموسم الحالي، في خطوة جاءت بعد تقييم شامل لتجربة الدوري الرديف الذي أُقيم على مدى موسمين، وأسهم في زيادة عدد دقائق اللعب للاعبين الشباب، إذ يمثل «دوري جوّي للنخبة تحت 21 عاماً» مرحلة انتقالية تهدف إلى مواصلة تطوير اللاعبين السعوديين إلى مستوى عالٍ، وزيادة فرص اكتشاف المواهب من قبل الأندية المحلية.وستخوض الأندية 20 جولة في الدوري، إذ يلعب كل نادٍ 20 مباراة موزعة بالتساوي بين 10 مباريات على أرضه و10 مباريات خارج أرضه، بنظام النقاط، وتتأهل الأندية الأربعة المتصدرة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما تخوض الأندية التي تحتل المراكز من الخامس حتى الثاني عشر مواجهات الملحق، ويتأهل منها أربعة أندية لاستكمال مقاعد الدور ربع النهائي.وفي إطار تنظيم مشاركة اللاعبين، حددت إدارة المسابقات بالتعاون مع الإدارة الفنية عدد اللاعبين المشاركين لكل فريق بـ20 لاعباً، إذ سُمح في موسم 2025-2026 بمشاركة 4 لاعبين من مواليد 2004، إلى جانب 8 لاعبين من مواليد 2005 و2006، فيما تسمح اللائحة بمشاركة 3 لاعبين في كل مباراة من قائمة الـ25 لاعباً للفريق الأول سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.