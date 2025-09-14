تختتم، مساء اليوم الأحد، لقاءات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات مثيرة، إذ يلتقي الرياض ضيفه النجمة (6:35م)، ويواجه ضمك فريق نيوم (6:50م)، فيما يستضيف النصر فريق الخلود (9:00م).على ملعب نادي الشباب، في المواجهة التاريخية الأولى بينهما يسعى فريق الرياض وضيفه النجمة لتحقيق الانتصار الأول لهما، إذ يدخل فريق الرياض هذا اللقاء بعد خسارته من الهلال بهدفين دون مقابل، فيما خسر النجمة من القادسية بنتيجة 1/‏ 3، ويطمح كل من الفريقين لتعويض الخسارة وتحقيق الفوز بحثاً عن انطلاقة قوية مع بداية منافسات الدوري.وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يدخل فريق ضمك لقاءه أمام ضيفه نيوم بعد تعادله القاتل مع ضيفه الحزم بهدف لكل منهما ويطمح ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاث، فيما يسعى نيوم لتفجير المفاجأة بالفوز وتحقيق أول ثلاث نقاط تاريخية له في دوري المحترفين بعد خسارته في الجولة الافتتاحية من الأهلي بهدف دون مقابل.وعلى ملعب الأول بارك بالرياض، يدخل فريق النصر لقاءه أمام ضيفه الخلود بعد فوزه القوي في الجولة الافتتاحية على مضيفه التعاون بخماسية نظيفة، ويطمح لمواصلة الانتصارات واعتلاء صدارة الدوري مجدداً، فيما يسعى الخلود لتحقيق أول نتيجة إيجابية له في الدوري، بعد خسارته في الجولة الأول من مضيفه الاتفاق بهدفين لهدف.