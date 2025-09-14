إليانا فرنانديز.. حظيت باحترام اللاعبين بقراراتها الصحيحة

شهدت الملاعب السعودية مساء اليوم (السبت) حدثا بارزا مع وجود حكم مساعد إسبانية ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة الهلال والقادسية في دوري روشن، التي أقيمت على ملعب «المملكة أرينا»، ملعب نادي الهلال. جاءت المباراة مثيرة منذ بدايتها، وتبادل الفريقان الهجمات والفرص في أجواء من الندية والحماس، غير أن الأنظار لم تقتصر على الأداء الفني للفريقين بقدر ما توجهت نحو الطاقم التحكيمي، خصوصا الحكم المساعد الإسبانية التي شكلت حضورا مختلفا ولافتا في إدارة اللقاء.وقدمت الحكمة المساعدة إليانا فرنانديز أداء مميزا طوال دقائق المباراة، وظهرت بكامل جاهزيتها البدنية والفنية، واتسمت قراراتها بالدقة والثقة، ما جعلها محط إشادة الجماهير التي تفاعلت مع كل إشارة من إشاراتها على الخط. واعتبر متابعون أن وجودها يعكس نجاح الاتحاد السعودي لكرة القدم في استقطاب كفاءات دولية متميزة، ويؤكد على المستوى الاحترافي الذي باتت تصل إليه كرة القدم السعودية في مختلف الجوانب التنظيمية والفنية.ولم يقتصر التفاعل مع مشاركتها على الجماهير في المدرجات، بل امتد إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت صورها وتعليقات حول أدائها النقاشات الرياضية، في دلالة على الأثر الكبير الذي أحدثته مشاركتها. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير منظومة التحكيم، وتعزز حضور المرأة في مجالات اللعبة كافة، بما يواكب النقلة النوعية التي تعيشها الرياضة السعودية في السنوات الأخيرة.هذا المشهد لم يكن مجرد مشاركة تحكيمية عابرة، بل محطة تعكس ثقة متزايدة بالكفاءات النسائية وقدرتها على إدارة المباريات الكبرى، وهو ما قد يفتح الباب أمام مشاركات أوسع مستقبلا، ويجسد التزام الكرة السعودية بمواكبة التطورات العالمية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية داخل المستطيل الأخضر.