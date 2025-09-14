طالب بفسخ عقده بعد مغادرته الرياض.. لودي يرفض الاستمرار في الهلال

أوضح مدير التواصل في نادي الهلال هشام الكثيري، أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي رينان لودي، طلب فسخ عقده الساري مع النادي عقب مغادرته مساء أمس إلى بلاده. وقال الكثيري: «تلقينا خطاباً رسمياً من الممثل القانوني للاعب يفيد فيه بفسخ عقده، وعدم رغبة لودي بالاستمرار»، ونوّه «الكثيري»إلى أنّ إدارة النادي لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات النظامية؛ التي من شأنها حفظ حقوق النادي وفق ما تكفله الأنظمة المعمول بها، حيث سيتم الإعلان عن كافة المستجدات المرتبطة بالقضية؛ سعيًا إلى تعزيز الشفافية مع كافة جماهير الهلال.يذكر أن اللاعب وقع لـ«الزعيم» عقداً لمدة 3 سنوات ونصف ينتهي صيف 2027 قادماً من من أولمبيك مرسيليا بقيمة 20 مليون يورو، وتم استبعاده من قائمة الفريق بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعباً بدلاً من العدد السابق 30 لاعباً، مع مراعاة أحقية كل نادٍ من الأندية بتسجيل 10 لاعبين غير سعوديين، بدءاً من الموسم الرياضي 2024-2025، وفقاً للاشتراطات التالية:1ـ ثمانية لاعبين غير سعوديين، دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد.2ـ لاعبان اثنان غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية.3- استمرار أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد محترف (مواليد المملكة العربية السعودية) على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق.4ـ يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحدٍ أقصى، إضافة إلى المحترف من مواليد المملكة العربية السعودية (وتُستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، إذ يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين).وأتى القرار بعد التنسيق مع إستراتيجية دعم الأندية، وإدارة المنتخبات الوطنية والمدير الفني للاتحاد السعودي، إضافة إلى عقد عددٍ من ورش العمل مع الأندية.