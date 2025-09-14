ريال مدريد يشكو حكام الدوري الإسباني لـ «FIFA»
قرر ريال مدريد التقدم بشكوى رسمية ضد التحكيم الإسباني للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد طرد لاعبه دين هويسن في مباراة الفوز 2-1 على ريال سوسيداد ضمن منافسات «الليغا».

وجاء قرار الحكم خيسوس خيل مانزانو تجاه هويسن في الدقيقة 32 بداعي عرقلته أويارزابال المنطلق نحو المرمى، بينما احتج لاعبو الفريق الملكي بأن ميليتاو كان قريباً أيضاً من الكرة، معتبرين أن زميلهم لا يستحق الطرد.

وبحسب قناة ريال مدريد التليفزيونية الرسمية فإن «الميرينغي يعد تقريراً يتضمن كل ما حدث مع التحكيم في الموسم الماضي، وهذا الموسم في الدوري الإسباني»، لإرساله إلى «فيفا» وإطلاعه على ما يحدث.

وبفوزه الصعب رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب «الليغا» بينما تجمد رصيد سوسيداد عند نقطتين، في المركز الـ17.
